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ИТА ЮФУ провела День открытых дверей для школьников Мариуполя

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Мероприятие состоялось в рамках проекта «Школа – ВУЗ – предприятие», реализуемого госкорпорацией «Ростех», ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Новости Таганрога

Организация выездных Дней открытых дверей для мариупольских школьников обсуждалась в начале марта во время встречи председателя Городской Думы – главы города Таганрога Инны Титаренко и депутата Городской Думы, директора дирекции спецкомплексов ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Владимира Карагодина с начальника управления образования Мариуполя Еленой Узун.

Планомерно продолжаем реализовывать наш проект при активной поддержке лучших ВУЗов и ССУЗов Таганрога и Ростовской области, – отмечает Владимир Карагодин. – Проведя телемосты с выпускниками, перешли к Дням открытых дверей непосредственно в школах Мариуполя.

Первый из них прошёл в мариупольской средней школе «Невская». Представителям коллективов ИТА ЮФУ и ТАНТК удалось с помощью стендовых и презентационных материалов, мастер-классов подробно познакомить школьников с возможностями ВУЗа и предприятия.

Дополнительно с управлением образования Мариуполя были обсуждены перспективы создания инженерных классов авиационной направленности в школе «Невской», развитие фиджитал-спорта на имеющихся спортивных школьных объектах. Сегодня фиджитал-спорт (соединение классических спортивных игр и киберспорта при помощи технологий виртуальной реальности) становится одним из самых популярных и востребованных среди молодёжи.

Мы хотим подготовить мотивированных, целеустремлённых, технически грамотных специалистов для трудоустройства на предприятия авиационной направленности, – делится планами Владимир Карагодин. – Ведь перед нами стоит задача не только развивать отечественное авиастроение, но и обеспечить технологический суверенитет нашей Родины. Поэтому работа по профориентации школьников, по популяризации инженерных профессий, востребованных в промышленности, будет продолжена. Спасибо всем участникам нашего проекта в Таганроге и Мариуполе за активность, неравнодушие и профессионализм.

Источник и фото dumataganroga.ru

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