Инженер Ростовской АЭС стал участником всероссийской художественной выставки цифровых достижений искусственного интеллекта

Внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальную сферу является приоритетной задачей государства, а также важным фактором достижения глобального технологического лидерства Госкорпорации «Росатом» в горизонте до 2030 года.

Работы ведущего инженера-программиста Ростовской АЭС Алексея Лянгузова представлены на выставке «ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс», которая проходит в Москве. На выставке демонстрируются работы 11 российских художников, созданные с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Проекты участников дают возможность зрителям увидеть, как технологии искусственного интеллекта используются в искусстве, творчестве и даже в предпринимательской деятельности. На выставке представлены концепции и тексты, самостоятельные устройства и технологии, объекты искусства и дизайна, инсталляции, компьютерные программы, смешанные медиа, а также социальные проекты и бизнес-стартапы.

Алексей Лянгузов представил работы из Сайнс-арт* проекта «Чувства машин». Это серия картин, написанных роботом, распознавшим человеческие чувства и воплотившим их в изображение. Одно из хобби автора — разработка роботов-художников, управляемых алгоритмами на основе искусственного интеллекта.

В основу создания выставочных работ Алексея лег эксперимент, целью которого было выяснить, как машинный интеллект сможет интерпретировать чувства человека. В рамках исследования случайным людям предлагалось провести опыт – выбрать из списка анкеты одно из переживаний, закрыв глаза погрузиться в воспоминание ситуации. При этом на бумаге хаотичными движениями ручкой человек изображал любые фигуры, отражающие эмоциональное состояние, и называл любой ассоциируемый цвет. Огромный массив полученных данных был использован для обучения генеративно-состязательной сети (GAN модели). Нейросеть обучалась изображать чувственный опыт человека отдельно для каждого переживания. Затем полученный результат синтеза чувств и машинного интеллекта робот-жудожник воспроизвел на холсте.

«Казалось бы, как «живопись и чувства» могут помочь развитию промышленной отрасли? Но я вижу это исследование как часть глобального направления генеративного дизайна. Мы сами не заметили, как инструменты искусственного интеллекта встроились в направления, ранее считавшиеся монополией человека — в творческие и исследовательские процессы. Нейросетевые алгоритмы помогают инженерам оптимизировать процесс разработки, самостоятельно строят 3D модели узлов оборудования, обеспечивая повышенную прочность при минимальном весе, и справляются с этой задачей эффективнее человека. Благодаря таким исследованиям мир, который мы привыкли видеть вокруг, может разительно измениться уже в самом ближайшем будущем. Развитие систем автоматического творческого моделирования и аддитивных технологий позволит массово создавать уникальные предметы, ускоренными темпами развивать науку и технику, делать прорывные достижения в том числе и в атомной промышленности», — считает Алексей Лянгузов.

Выставка «ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс» проходит в галерее «Краснохолмская». Она продлиться до 4 августа.

Вопросам развития и популяризации искусственного интеллекта в нашей стране посвящен одноименный федеральный проект. Это ключевой компонент национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Основная цель проекта — широкое использование продуктов и услуг, созданных при помощи технологий ИИ, позволяющих расширить возможности и результаты приоритетных отраслей национальной экономики и социальной сферы.

*Сайнс-арт (от англ. Science art (научное искусство) — это работы, которые интегрируют научные концепции, методы или темы в сферу искусства.

Пресс-служба Ростовской АЭС