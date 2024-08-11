СК проверит информацию о вырубке леса в Ростовской области

Проверку информации о вырубке леса в Ростовской области поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

В СК России от местных жителей поступила жалоба, в которой они сообщают о вырубке большого количества зеленых насаждений в Аксайском районе вблизи автомобильной дороги в поселок Щепкин. На этой территории планируется размещение торговых павильонов, автозаправок и других объектов для обслуживания близлежащих коттеджных поселков. Жители считают, что после вырубки компенсационная высадка растений была проведена ненадлежащим образом и это может привести к ухудшению экологической обстановки.

В связи с этим в региональном управлении Следственного комитета России была начата проверка фактов, указанных в жалобе. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.

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