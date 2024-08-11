Главная » Новости Ростовской области

СК проверит информацию о вырубке леса в Ростовской области

На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

Проверку информации о вырубке леса в Ростовской области поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Новости Ростовской области

В СК России от местных жителей поступила жалоба, в которой они сообщают о вырубке большого количества зеленых насаждений в Аксайском районе вблизи автомобильной дороги в поселок Щепкин. На этой территории планируется размещение торговых павильонов, автозаправок и других объектов для обслуживания близлежащих коттеджных поселков. Жители считают, что после вырубки компенсационная высадка растений была проведена ненадлежащим образом и это может привести к ухудшению экологической обстановки.

В связи с этим в региональном управлении Следственного комитета России была начата проверка фактов, указанных в жалобе. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.

Image by freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

вырубка леса новости Ростовская область Следком экология
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru