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ИФНС Таганрога: срок уплаты налогов истекает через две недели

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Всего две недели остается до 2 декабря, когда истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц и налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом. Об этом напоминает ИФНС Таганрога.

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Уведомления на уплату налогов таганрожцам направляются в электронной форме через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». А тем, кто не имеет доступа к сервису, — на бумажном носителе через отделения почтовой связи «Почта России». Если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, уведомление не направляется.

О ставках и льготах по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц можно узнать на Интернет-сайте ФНС России. Оплатить налоги можно через платежные терминалы и банкоматы отделений банков, сервисы «Личный кабинет», «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, а также в отделениях «Почта России».

График работы налоговой инспекции:

  • понедельник, среда – с 9.00 до 18.00;
  • вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;
  • пятница – с 9.00 до 16.45.

Бесплатный телефон контактного центра ФНС России 8-800 222-22-22.

Контакты инспекций: https://www.nalog.gov.ru/rn61/apply_fts/.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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ИФНС новости Таганрог уплата налогов
Таганрогская правда
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