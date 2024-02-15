Губернатор Ростовской области встретился с семьями бойцов, погибших на СВО

Встреча Василия Голубева с членами семей бойцов, погибших во время спецоперации, состоялась вчера, 14 февраля, на территории Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Об этом сообщается на портале донского правительства.

Перед беседой участники встречи побывали на экскурсии, вместе с губернатором возложили цветы к памятнику советскому солдату-победителю. Губернатор рассказал об истории создания музейного комплекса.

На встрече обсуждались вопросы сохранения памяти о павших бойцах СВО. Прозвучало предложение издать областную Книгу Памяти. В каждом городе и районе уже ведется работа по увековечению погибших участников спецоперации. Именами героев названы улицы в новых микрорайонах, скверы, образовательные учреждения, в их честь открыты памятные доски, в школах отмечены парты героев. Так, на «Самбекских высотах» увековечена память более 50 участников СВО.

Сохраняя память о погибших бойцах специальной военной операции, мы обязаны окружать заботой их семьи – в этом вижу главную задачу власти и общества, – подчеркнул Василий Голубев.

По поручению Президента России Владимира Путина работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», разработан единый стандарт региональных мер поддержки. В области реализуется 37 мер, ряд их был принят в конце 2023 года и вступил в силу с 1 января 2024 года — например, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для участников СВО и членов их семей.

Весомую помощь в этой работе может оказать комитет семей воинов Отечества. Как отметила на встрече руководитель регионального отделения комитета Светлана Глушкова, его основная задача — объединить общественные организации и госструктуры региона в единый механизм. Василий Голубев поддержал её.

Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны правительства области. Разработку новых мер продолжим. Помните, уважаемые земляки: мы рядом, мы с вами и всегда услышим вас, – отметил губернатор.

Фото пресс-службы губернатора