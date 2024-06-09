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Гроза пришла в Таганрог и в небе появилась радуга

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Сегодня, 9 июня, дождь которого долго ждали жители Таганрога, обрушился на город. Небо заволокли свинцовые тучи, по улицам потекли ручьи, горожане услышали раскаты грома.

Город

В пятом часу вечера дождь с градом начался в районе пляжа «Тополек», а затем в небе над заливом появилась радуга.

Потом ливень пришел в Восточный и Северный районы города, а следом — в Центральный. Люди, которые отдыхали на пляжах в знойный день и не верили в объявленное штормовое предупреждение (сколько раз уже обещали) в спешке бежали с побережья. На улицах города образовались реки, машины встали в пробках, а цены на услуги такси сразу же взлетели в три раза.

Кстати, ливень накрыл не только город, но и близлежащие поселки. В соцсетях горожане размещают фотографии радуги, которая сейчас видна над Таганрогом.

Фото Татьяны Захаровой, Алексея Поддубного и «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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