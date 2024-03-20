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Гранты на развития инфраструктуры туризма Дона получат победители конкурса

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В Ростовской области проходит конкурс на получение субсидий для развития туристической инфраструктуры, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Его участниками могут стать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Победители смогут получить субсидии на обустройство пляжей, приобретение оборудования и туристического снаряжения, создание детских и спортивных зон отдыха, пунктов общепита и так далее. Кроме того, на средства субсидии можно оборудовать кемпинг, кемп-стоянку, создать новый турмаршрут и удобную систему навигации.

Ростовская область обладает большим потенциалом развития в сфере туризма, — подчеркнул первый заместитель губернатора региона Александр Скрябин. – Особенно перспективна реализация проектов по развитию водного туризма. Важно, что в рамках президентского национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году впервые донские предприниматели смогут получить субсидию на создание некапитальной причальной инфраструктуры.

Заявки принимают в минэкономразвития региона до 17 апреля. Отбор участников осуществляется посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Напомним, что в минувшем году было поддержано 24 проекта. И к началу нового летнего сезона в регионе будет обустроено семь пляжных территорий, готовых принять гостей и обеспечить им комфортный отдых на воде.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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