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График временных отключений электроэнергии ввели в Ростовской области 18 июля

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«Донэнерго» информирует о введении графика временных отключений на территории региона с 11.13 18 июля.

Новости Ростовской области

Отмечается, что, что в связи с экстремальным ростом температуры наружного воздуха (до +39 и выше) электроэнергетическое оборудование объединенной энергосистемы юга испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время.

«С целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Ростовской области в рамках законодательства по команде АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с 11.13 18 июля введены в действие графики временного отключения потребителей электрической мощности», — сообщает «Донэнерго» в своем телеграм-канале.

При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет восстановлено.

Отключения уже производятся в Ростове, в течение дня ограничения подачи ресурса ожидаются в южных и центральных районах области, ориентировочно до 19.00 18 июля, сообщает Минпромэнерго региона.

«Механизм оперативного ввода графиков не позволяет заранее указывать, где и на какое время будет введено отключение», — уточнили в министерстве.

С 8 июля графики веерных отключений электроэнергии вводятся на Дону практически ежедневно.

Фото: ВК «Донэнерго» (из архива)

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Таганрогская правда
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