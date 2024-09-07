Готовим нежный творожно-фруктовый десерт «Прощай, лето!»

Вот и лето прошло. Пролетело, как всегда, быстро и незаметно. Но в наших краях теплая солнечная погода будет радовать и в сентябре, хотя, конечно, признаки наступившей осени уже заметны: прохладные утра и вечера, сильные ветра, желтеющая листва.

Однако, раз лето еще с нами, насладимся его уже не знойными, а просто погожими, приятно-нежными деньками и, отдавая им должное и провожая вдаль, приготовим такой же нежный десерт, который назовем «Прощай, лето!».

Ингредиенты:

творог – 350 г,

сметана – 400 г,

сгущенка – 100 г,

желатин – 25 г,

вода – 70 мл,

клубника – 200 г,

бананы – 2 шт.,

персики – 3 шт.,

лимонный сок – 2 ст. л.,

сахар — 160 г,

ванильный сахар – 10 г,

белый шоколад – 30 г,

малина, листики мяты – для украшения.

Приготовление

Вначале займемся фруктами. Очищаем бананы от кожуры, нарезаем кружочками и заливаем лимонным соком. Персики освобождаем от косточки и режем небольшими кусочками. Тщательно промываем клубнику, обсушиваем ее, удаляем плодоножки и разрезаем каждую пополам. В небольшую емкость всыпаем быстрорастворимый желатин. Заливаем его холодной водой, перемешиваем всё до однородности и оставляем для набухания при комнатной температуре на 5–7 минут.

Теперь готовим основу нашего десерта. В глубокую миску выкладываем творог, добавляем к нему сметану любой жирности, всыпаем обычный и ванильный сахар и пробиваем всё погружным блендером до однородной массы без комочков и крупинок. Вспоминаем про желатин: растапливаем его на паровой бане или в микроволновке, добавляем к творожно-сметанной массе и перемешиваем венчиком до однородности. Чтобы желатин не взялся комочками, можно прибегнуть к одной хитрости. Сначала добавьте к нему небольшое количество творожной массы, хорошенько всё перемешайте, а затем добавляйте желатиновую смесь к основной части творожно-сметанной основы.

Теперь всыпаем в творожную массу нарезанные бананы, персики и клубнику. Аккуратно перемешиваем всё при помощи кулинарной лопаточки, стараясь не повредить фрукты. Затем берем кулинарное кольцо, дно которого застилаем пергаментом, а бока – пищевой пленкой. Заливать десерт лучше всего в кулинарное кольцо диаметром 16 см. Если в формочке нет дна, можно сделать его при помощи обычной фольги, а потом это импровизированное дно застелить пергаментом, вырезав круг нужного диаметра, а бока формы — пищевой пленкой, тогда достать десерт из кольца будет очень просто. Выливаем в форму фруктово-творожную массу и аккуратно ее ровняем. И, наконец, измельчаем белый шоколад, посыпаем им верх десерта и отправляем его в холодильник на 6–8 часов, а перед подачей украшаем ароматными ягодками свежей малины и листиками мяты.

Наш десерт готов! Нежная творожно-сметанная основа в сочетании с сочными фруктами – гарантия того, что он получился фантастически вкусным.

Кулинарные истории

Когда мы слышим слово «десерт», то представляем нечто очень аппетитное и сладкое. На самом деле, десерт – это более широкое понятие, происходящее от древнефранцузского desservir – «убирать со стола». Десертом может быть всё, что подается после основного блюда: сыр, фрукты, ягоды, орехи, соки. История десертов насчитывает тысячи лет. Традиционно к ним относятся торты, пироги, пирожные, печенье, конфеты, мороженое, пастила, варенье, шоколад и множество сладостей восточных и европейских национальных кухонь.

Обычай заканчивать трапезу десертом возник в Европе только в 19-го веке, вместе с ростом производства сахара. До этого сладости были привилегией богатых и появлялись на столе простолюдинов только по праздникам. Отсюда произошел обычай уделять большое внимание украшению десертов, ведь праздничное блюдо должно выглядеть впечатляюще. Сладкие фрукты и мёд были первыми общедоступными десертами. Множество сладких блюд появилось на основе натуральных подсластителей, которые позже заменили сахаром. Те сладости, что мы едим сегодня, далеки от оригинальных блюд по вкусу, питательной ценности и содержанию витаминов.

Большинство нынешних десертов – богатые источники глюкозы, успешно борются с чувством голода, придают силы, стимулируют работу мозга, повышают настроение, что, конечно, замечательно. Но не забывайте: сладкого должно быть в меру.

Подготовила Елена Векслер

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