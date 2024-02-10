Готовим мандариновый пирог на китайский Новый год

Для любителей встречать Новый год по всем стилям и календарям снова приближается повод для праздника, потому что 10 февраля 2024-й вступит в свои права уже и по восточному лунному календарю, то есть окончательно. Предлагаем вам отметить это событие: испечь пирог, причем тематический – мандариновый. Ведь этот фрукт тоже пришел к нам с Востока.

Ингредиенты:

мандарины – 6 шт.;

мука – 250 г;

сахар – 150 г;

яйца – 2 шт.;

сметана – 150 г;

сливочное масло – 50 г;

разрыхлитель для теста – 2 ч. л. (с горкой);

цедра апельсина – 1 ст. л.

Приготовление

Сначала сахар и яйца, помещенные в глубокую емкость, взбиваем до белой густой массы, затем кладем сметану и продолжаем взбивать. Добавляем натертую апельсиновую цедру, просеянную через сито муку и разрыхлитель. Перемешиваем всё до однородности и замешиваем тесто.

Теперь подготовим форму для запекания: выстилаем ее пергаментом и смазываем сливочным маслом дно и бока. Выливаем тесто в круглую форму для запекания или в глубокую чугунную сковороду, а сверху раскладываем дольки предварительно очищенных от кожуры и белых прожилок мандаринов.

Сверху на мандарины выкладываем кусочки сливочного масла. Даем нашему будущему пирогу немного постоять и отправляем его в духовку. Выпекаем при температуре 160 градусов примерно 30-40 минут, периодически проверяя, чтоб он не подгорел.

Наш мандариновый пирог готов! Остужаем его и подаем к столу, нарезав порционными кусочками. Наливаем ароматный зеленый чай — и встречаем китайский Новый год!

Кулинарные истории

Согласно научной классификации плод мандарина принадлежит к такому виду, как померанец или гесперидий. Это разновидность ягоды – сочного многосемянного плода. Хотя с хозяйственно-бытовой точки зрения это фрукт, поэтому его называют и так, и так.

Точных сведений о том, когда появились мандарины нет. Первое упоминание о них содержится в древней китайской рукописи 1178 г. В то время цитрусовые были доступны только высшему сословию, в том числе состоятельным китайским чиновникам, которые назывались mantrin, в переводе с санскрита — «сановник». Исследователи расходятся во мнении, почему этот вид цитрусовых получил такое название. По утверждениям одних, оранжевые плоды назвали так, потому что их выращивали сановники-мандарины. Другие считают, что фрукт получил свое наименование из-за цвета — одежда чиновников была ярко-оранжевой. В Китае принято было дарить по два таких фрукта на Новый год: такой подарок служил прежде всего пожеланием богатства, потому что в китайском языке слова «золото» и «пара мандаринов» звучат очень похоже.

В европейские страны эти фрукты попали в 19-м веке. Считается, что первое растение оказалось на территории Италии в 1840 г., его привез ботаник из Неаполя Мишель Тенор. Первые деревья росли только в оранжереях, но после научных экспериментов их стали высаживать в открытый грунт в южных областях Франции и Италии. Постепенно цитрусовые прижились и в других странах — Греции, Испании, Турции, Марокко. И в каждой из них имеются свои сорта, отличающиеся цветом и вкусом.

В Россию мандарины начали завозить из Германии в 1870-х годах. Вот как их описал Иван Гончаров в своей книге путевых очерков «Фрегат «Паллада»: «…целыми грудами лежат, как у нас какой-нибудь картофель, мандарины, род мелких, но очень сладких и пахучих апельсинов. Они еще хороши тем, что кожа отделяется от них сразу со всеми волокнами, и вы получаете плод облупленный, как яйцо, сочный, почти прозрачный».

В 1890-х годах первые мандариновые плантации появились в Абхазии и одной из грузинских областей — Кахетии. Сроки доставки фруктов в крупные российские города благодаря этому сократились, и вскоре в богатых семьях возникла новая традиция: рождественскую ёлку начали украшать мандаринами. Часто их заворачивали в золотую или серебряную фольгу. Однако вплоть до 1960-х для россиян мандарины оставались экзотическим фруктом. И вот в конце 1963 г. в порт Ленинграда из Марокко пришел груз с большим количеством ящиков, наполненных цитрусовыми, которые стали расходиться по всей стране. Зимой они были едва ли не единственными свежими фруктами к праздничному столу. С тех пор мандарины в СССР, а впоследствии и в современной России ассоциируются именно с Новым годом.

Подготовила Елена Векслер

Изображение от Freepik