Готовим ароматное азу по-татарски

С наступлением настоящей осени мы продолжаем готовить сытные и вкусные блюда из различных национальных кухонь, которые, как говорится, согреют и тело, и душу. И сегодня предлагаем сделать одно из наиболее популярных татарских блюд — азу, классический рецепт которого приведен в Кулинарной книге 1968 года.

Ингредиенты:

говядина — 800 г,

лук репчатый — 200 г,

огурцы соленые — 200 г,

помидоры свежие — 200 г,

чеснок — 2 зубчика,

томатное пюре — 100 г,

пассерованная пшеничная мука — 1 ст. л.,

лавровый лист — 1 шт.,

растительное масло — 2 ст. л,

топленое сливочное масло — 30 г,

молотый черный перец и соль — по вкусу.

Приготовление

Для приготовления азу, согласно вышеупомянутому рецепту, лучше использовать мякоть тазобедренной части. Сначала нарезаем ее ломтиками поперек волокон, а затем брусочками весом 10-15 граммов и обжариваем на сильно разогретом сливочном масле. Причем делать это надо в несколько приемов, чтобы мясо быстрее обжаривалось. Теперь две столовые ложки томатной пасты разводим 60 миллилитрами воды, размешиваем и получаем густое томатное пюре. Выкладываем обжаренную говядину в сотейник, а на сковороде, на которой она готовилась, пассеруем томатное пюре и добавляем его в мясо. Заливаем всё кипятком, чтобы содержимое было слегка прикрыто, и тушим под крышкой на медленном огне до готовности – это будет зависеть от качества и сорта мяса.

А пока оно готовится, займемся овощами. Нарезаем очищенные огурцы тонкой соломкой, лук — полукольцами и пассеруем последний на растительном масле до мягкости.

Теперь готовим загуститель для азу. Для этого обычную пшеничную муку обжариваем на сухой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока она не приобретет приятный ореховый вкус и аромат и не станет светло-кремового цвета. По истечении двух часов мясо должно быть готово. Добавляем к нему пассерованную муку (в отличие от сырой, она не будет образовывать комочки), следом – готовый лук, огурцы и перчим по вкусу. Тушим минут десять, затем кладем нарезанные кубиками помидоры, лавровый лист и продолжаем тушить еще 5-10 минут. В конце заправляем блюдо пропущенным через пресс чесноком и подсаливаем по вкусу.

Наше азу готово! Блюдо нужно подавать горячим, а к нему – хрустящий картофель фри. Кстати, обжаренную картошечку можно тушить вместе с мясом, и тогда гарнир будет уже внутри. Получилось простое и сытное блюдо: нежирное нежное мясо и ароматный, в меру острый соус. И это очень вкусно!

Кулинарные истории

Азу — традиционное блюдо татарской кухни, состоящее из обжаренных кусочков мяса, тушенных с помидорами, луком, картофелем, солеными огурцами в остром соусе.

Считается, что азу впервые приготовили кочевники-скотоводы в древней Персии. Это было мясо с травами и специями. Позже, в XVIII веке, в рецепт добавили картофель, который для многих стал обязательным ингредиентом классической версии блюда.

Откуда же пошло название этого кушанья? В тюркских языках есть слово «аздык», очень похожее на «азу», которое переводится как «еда». В древней Персии термин «азук» («ломтик») использовали для обозначения небольших кусочков мяса. Надо сказать, что данное блюдо было очень популярно в советском общепите и получило в нашей стране распространение именно в это время благодаря несложному приготовлению и полезному составу.

Между прочим, похожие кушанья присутствуют в кухнях многих народов мира, только называются по-другому. Например, венгры делают гуляш, русские — бефстроганов, армяне — чанах, жители балканских стран – гювеч. На Востоке азу считается символом гостеприимства. Готовят его в основном на праздники и знаковые даты, а также встречают им гостей. Традиционно азу подают на большом блюде с зеленью. Кроме того, обязательно дополняют салатом из свежих огурцов и трав, а также тандырным хлебом. В настоящее время вполне допустимо заменить говядину в классическом рецепте бараниной, курицей или индейкой, что сделает это блюдо еще более питательным и полезным.

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Подготовила Елена Векслер

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