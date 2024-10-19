Готовим питательный и вкусный осенний салат «Гроздь винограда»

Южная осень – благодатная пора для сбора виноградного урожая. Сейчас на прилавках можно увидеть огромное разнообразие сортов. Спелые гроздья, переливающиеся на солнце разными цветами – от изумрудно-зеленого до иссиня-черного, так и манят их попробовать. А на вкус – просто необыкновенные: сладкие и сочные…

И сегодня мы решили съесть их не просто так, а проявив фантазию и приготовив салат, в котором виноград – один из компонентов и главное украшение. Ну и название дали ему соответствующее – «Гроздь винограда».

Ингредиенты:

куриная грудка – 250 г,

яйца куриные – 3 шт.,

виноград крупный – 1 гроздь,

сыр – 150 г,

грецкие орехи – 1 горсть,

майонез, соль и перец – по вкусу,

зелень – для украшения.

Приготовление

Вначале отварим куриную грудку в подсоленной воде в течение 20–25 минут, затем снимем кожу и удалим кости. Остудим филе и нарежем мелкими кубиками.

Затем натрем отваренные вкрутую яйца на крупной терке и переложим пока в отдельную миску. Твердый сыр также натрем на терке, а грецкие орехи измельчим ножом или в блендере. Теперь подготовим для сервировки плоское блюдо, майонезом наметим на нем контуры виноградной грозди и приступим к выкладке слоев нашего салатика. Первым будет слой курицы, слегка смазываем его майонезом и посыпаем измельченными орехами. Следующий слой – измельченные яйца (их лучше немного посолить и посыпать черным молотым перцем) и снова немного майонеза. Третий слой – сыра, тоже смазанный майонезом.

А теперь приступим к украшению салата. Крупные ягоды винограда разрезаем пополам и вынимаем косточки. Кстати, виноград можно для красоты взять разного сорта и цвета, а вот мелкий кишмиш не подойдет – он будет не так эффектно смотреться. Итак, украшаем наш салат виноградом, слегка вдавливая ягоды в слой сыра. Ну и можно закончить художественное оформление, изобразив еще и листья виноградной грозди. Для этого помоем зелень петрушки, обсушим на полотенце и, формируя аккуратную веточку, украсим салат зеленью.

Наша осенняя «Гроздь винограда» готова! Смотрится действительно необычно и красиво, как будто и вправду на столе осенний сочный виноград. Снимаем пробу!

Кулинарные истории

Доподлинно установлено, что древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6-м тысячелетии до нашей эры. Виноград изображали на монетах представители самых разных государств в далекой древности.

Первая виноградная плантация в Москве появилась в XVII веке, во время царя Алексея Михайловича. В Измайлове заложили виноградный сад, площадь которого составляла 16 десятин. Для ухода за ним из Киево-Печерской лавры был приглашен старец Филарет – в то время Киево-Печерская лавра славилась своими виноградниками. Благодаря трудам Филарета сад просуществовал до 1691 года.

Раньше виноград приходилось завозить в столицу из Астрахани. Правда, московский виноград выращивался больше для красоты, по вкусу он значительно уступал южному… Известно, что первое в мире место по производству винограда занимает Франция. Виноградные листья, как и ягоды, широко применяются в кулинарии. Иногда их используют вместо капусты, готовя, к примеру, восточные голубцы – всем известную долму.

Виноград – единственное растение, для изучения которого создана целая наука – ампелография. Он плодоносит в любых погодных условиях, будь то заморозки или дождливый сезон, благодаря наличию ресвератрола. Самое высокое содержание этого полифенольного соединения среди растений именно в винограде, и именно ресвератрол обладает уникальным противоопухолевым свойством, борется с сердечными заболеваниями, очищает организм от токсинов и продлевает жизнь человека.

Кстати, петрушка помогает виноградным лозам защищаться от насекомых, поэтому ее часто высаживают в виноградниках.

Ежегодно в австралийском городе Мидл-Суон проходит фестиваль винограда. Он начинается с командных состязаний: участники забираются в огромную бочку и бегают по кругу, пытаясь выжать как можно больше сока. А затем начинаются индивидуальные поединки: каждый сражается сам за себя, стараясь забросать противников виноградом.

По разным оценкам, в мире насчитывается не менее 10 000 сортов винограда – это значительно больше, чем любой другой культуры. Интересно, что открытый в 1913 году астероид Винифера был назван в честь винограда: по-латыни это слово означает именно «виноград».

Подготовила Елена Векслер, иллюстрации сгенерированы нейросетью «Шедеврум»