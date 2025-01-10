Госавтоинспекция назвала дороги Ростовской области, где происходит больше всего аварий

В число самых опасных дорог попали десять автомагистралей Ростова, а также участки федеральных трасс М-4 «Дон»,Р-280 «Новороссия» и ряд других.

Список наиболее аварийно опасных участков со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию приводит издание donnews.ru.

Так, в Ростове по итогам 2025 года в список самых аварийных мест вошли следующие адресные ориентиры: улица Вересаева, 101/3; пересечение улиц Вавилова и Таганрогской; улица Российская, 48 и; пересечение улицы Текучёва и переулка Доломановского; улица Таганрогская, 223; улица Московская, 51; перекрёсток проспекта Будённовского и улицы Текучёва; улица Белоусова, 1; улица Сиверса, 14, и улица Каскадная, 72.

Четыре места концентрации ДТП находятся на федеральной трассе М-4 «Дон». Это 968-й км (Красносулинский район), 1011-й км (Октябрьский район), 1023-й км (Октябрьский район) и 1041-й км (Аксайский район).

К дорогам с высокой аварийностью в Ростовской области также отнесли федеральные трассы P-280 «Новороссия», А-135 «Южный подъезд к Ростову» и регионального значения — Ростов—Волгодонск, Ростов—Ставрополь и Самбек—Матвеев Курган.

«Всего же, по данным Госавтоинспекции, за 11 месяцев 2025 года в Ростовской области произошло 2586 ДТП, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пишет источник.

Отмечается значительный рост числа аварий с участием несовершеннолетних. Что касается причин ДТП, то основными стали превышение скорости движения, нарушение правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов, выезд на полосы встречного движения, езда без водительского удостоверения и в состоянии опьянения.

Ранее мы сообщали, что 9 января в Таганроге 74-летняя пассажирка иномарки спровоцировала аварию.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области (из архива)