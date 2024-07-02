Глава СК РФ ждет доклад о результатах проверки работы транспорта в Таганроге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки информации о нарушении работы общественного транспорта в Таганроге, сообщает телеграм-канал СК РФ.

В социальных сетях таганрожцы выражают недовольство тем, что городские власти не восстанавливает движение троллейбусов, в городе, якобы, имеются только автобусы и маршрутные такси.

Как сообщили в ведомстве, по данному факту следственными органами СК России по Ростовской области проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ее результатах.

Ранее мы сообщали, что ситуацию с троллейбусным движением в Таганроге прокомментировали в городской администрации.

Фото rostov.sledcom.ru