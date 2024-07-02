Глава СК РФ ждет доклад о результатах проверки работы транспорта в Таганроге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки информации о нарушении работы общественного транспорта в Таганроге, сообщает телеграм-канал СК РФ.
В социальных сетях таганрожцы выражают недовольство тем, что городские власти не восстанавливает движение троллейбусов, в городе, якобы, имеются только автобусы и маршрутные такси.
Как сообщили в ведомстве, по данному факту следственными органами СК России по Ростовской области проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ее результатах.
Ранее мы сообщали, что ситуацию с троллейбусным движением в Таганроге прокомментировали в городской администрации.
Фото rostov.sledcom.ru
Жители вопрос ставят о муниципальном транспорте, за который есть у кого спрашивать по закону. А большая часть Таганрога не имеет такой «роскоши» и долгие годы отданы на откуп частников. Так называемая реформа в 2023 году больше вреда нанесла, чем пользы. Интервалы движения у частников доходят до 1 часа. И это в городе! 1-2 единицы на маршруте длиной более 17 км. для них норма.Начало движения у них не учитывает начало рабочих смен. Вечерами приехать и уехать в районы где нет трамваев на общественном транспорте нереально. На карте движение многих маршруток и автобусов так и не появилось. Хотя это написано у них в контрактах.И многое ещё можно писать о транспорте в Таганроге…. И про остановки и про знаки и про состояние машин и про водителей…