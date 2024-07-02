Жители Таганрога хотят вернуть троллейбусы на улицы города. В сети Интернет они размещают обращения к городским властям и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в проблеме. Одно из таких видеообращений опубликовано в интернет-издании «Блокнот-Таганрог». Сложившуюся ситуацию нам прокомментировали в городской администрации.

Напомним, что в мае 2021 в связи с износом трамвайных путей, контактной сети, тяговых подстанций, трамвайного депо, в обслуживании которого находились как трамваи, так и троллейбусы, между администрацией города и ООО «Синара-ГТР Таганрог» было заключено концессионное соглашение «О создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в г. Таганроге». Оно подразумевает модернизацию трамвайной сети, обновление парка трамваев, осуществляющего перевозку граждан, а также обновление всей трамвайной инфраструктуры. В том числе реконструкцию имеющихся тяговых подстанций на территории Таганрога с учетом обособленных ячеек для подключения контактной сети троллейбусов. В апреле 2022 года в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по реконструкции тяговых подстанций, контактная сеть троллейбусов была отключена от подачи электроэнергии — напряжение в контактной сети при осуществлении подачи электричества составляет порядка 600 кВ и выполнение строительных работ без ее отключения невозможно.

Что касается троллейбусного движения, то в 2021 году оно осуществлялось по 5 маршрутам — 1,2,3,4 и 7.

«В будние дни в первую смену работали 6 единиц подвижного состава, во вторую – 4. Следовательно, во второй половине дня фактически один маршрут троллейбуса не обеспечивал пассажирские перевозки граждан. В выходные дни работа маршрутов троллейбусов в первую смену была обеспечена 5 единицами подвижного состава, вторая смена — 2 единицами подвижного состава. То есть работа по остальным маршрутам не осуществлялась», — отметили в городской администрации.

В 2022 года выпуск на линию троллейбусов велся по трем маршрутам — 3,4 и 7. В будние дни в первой смене работали 6 единиц подвижного состава, во второй – 4. Следовательно, во второй половине дня фактически один маршрут троллейбуса не обеспечивал пассажирские перевозки. В выходные дни работа в первую смену обеспечивалась 5 единицами транспорта, а вторая – 2. Значит, работа по остальным маршрутам не осуществлялась.

«Сейчас по ранее созданным троллейбусным маршрутам, вместо выведенных из эксплуатации троллейбусов, перевозки осуществляются 72 городскими автобусам малого, среднего и большого классов, с целью обеспечения бесперебойных перевозок пассажиров общественным транспортом. Всего на муниципальных маршрутах пассажирские перевозки ведутся 182 автобусами, двумя маршрутами электробусов (9 единиц), 9 маршрутами трамваев (35 единиц). То есть транспортная доступность жителей Таганрога осуществляется 226 единицами подвижного состава», — рассказали в городской администрации.

Также в первом квартале 2024 года введено в эксплуатацию 2 маршрута электробусов, являющихся экологически чистым видом транспорта, оснащенным электрическим двигателем. Сейчас троллейбусные маршруты дублируются маршрутами автобусов и электробусов:

№ 2-Т, путь следования, которого совпадает с маршрутом троллейбусов № 2 «з-д Красный котельщик – ПМК» и оснащен зарядной станцией расположенной непосредственно на данном маршруте (переулок 1-й Новый, 12б);

№ 5/7-Т, путь следования, которого частично дублирует маршруты троллейбусов № 5 и 7.

Фактически администрацией Таганрога организованы пассажирские перевозки общественным транспортом на муниципальных маршрутах, которые в полном объеме компенсируют временно выведенные из эксплуатации троллейбусы.

«Учитывая, что изношенность элементов контактной сети троллейбуса в целом существенна, а по части элементов критична, городским управлением транспорта и дорожного строительства сейчас реализуется комплекс мер. Они направлены на обследование технического состояния и физического износа троллейбусной инфраструктуры и троллейбусов в целях дальнейшего принятия решения о возможности возобновления троллейбусного движения в городе Таганроге», — подчеркнули в администрации Таганрога.

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Гор Транспорт»