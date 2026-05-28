Глава МВД РФ наградил донского школьника, который вступил в схватку с грабителем

Злоумышленник пытался похитить деньги, собираемые для бойцов СВО.

Накануне Международного дня защиты детей министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения 17 подростков из 13 регионов страны. Среди награжденных оказался и школьник из Ростовской области.

Самому младшему из ребят всего девять лет — все они проявили мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, в городе Донецке Ростовской области 10-летний Лев Легков стал свидетелем кражи из магазина короба с пожертвованиями, которые местные жители собирали для участников СВО. Школьник бросился за похитителем и попытался его остановить. Однако злоумышленник нанес мальчику несколько ударов, и в этот момент деньги рассыпались. Несмотря на ушибы, отважный ребенок смог собрать большую часть купюр и вернул их в магазин.

Обращаясь к Владимиру Колокольцеву, Лев Легков сказал, что просто хотел помочь и не мог пройти мимо, потому что делать добро — это важно. Мальчик подарил министру модель милицейского ретроавтомобиля.

