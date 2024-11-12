Глава города обсудила проблемы Таганрога во время «депутатского часа»

По инициативе главы города Таганрога Светланы Камбуловой, поддержанной городской Думой, решено ежемесячно проводить рабочие совещания с депутатами для рассмотрения проблемных вопросов в избирательных округах. Первыми участниками «депутатского часа» у главы города сегодня стали депутаты Николай Московченко, Алла Колоскова и Сергей Ренжигло.

«Слаженная работа городской Думы и администрации — залог успешного развития Таганрога. Строим нашу работу в конструктивном взаимодействии. Цель у нас одна — делать жизнь комфортной для горожан, слышать и реагировать на проблемные вопросы», — подчеркнула глава города.

В ходе встречи были обозначены, прежде всего, те проблемы, которые перед депутатами ставят таганрожцы. Так, депутат по 1-му округу Николай Московченко предложил обсудить возможность благоустройства (восстановления) детской площадки по переулку Украинскому. За счёт привлечения внебюджетных средств на этой территории предполагается создание двух зон: непосредственно детской игровой и туристической рекреационной с арт-объектами. Светлана Камбулова поручила МКУ «Благоустройство» проработать данный вопрос.

Для снижения аварийности и повышения безопасности всех участников дорожного движения предложен ряд мер в исторической части города. Например, установить искусственные неровности («лежачие полицейские») на пересечении улицы Петровской с переулком Тургеневским, улицы Греческой с переулком Украинским. Также в этой связи обсуждалась возможность реализации пилотного проекта по установке камер видеонаблюдения и соответствующих дорожных знаков на улице Петровской. Эти вопросы будут направлены для рассмотрения на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Ещё один вопрос – проход к пляжу в районе Богудонии. Для более детального изучения возможных вариантов запланирован комиссионный выход на место.

Обустроить отдельный вход в библиотеку по улице Свободы, 11 (филиал №12 Централизованной библиотечной системы Таганрога) – с такой просьбой обратилась депутат по 5-му округу Алла Колоскова. Сейчас вход в библиотеку осуществляется через подъезд этого жилого дома, дворовая территория огорожена, что затрудняет посетителям посещение библиотеки. Необходима перепланировка, вопрос принят в работу.

Также по предложению Аллы Колосковой обсуждались темы взаимоотношений с управляющими компаниями (речь шла о наведении чистоты и порядка на ряде территорий), возможного восстановления фонтана у СКЦ «Приморский», обустройства тротуара («дорога к школе») по улице Спортивной к лицею №28.

Депутат по 25-му округу Сергей Ренжигло обозначил проблемы, связанные с развитием ЖК «Андреевский». Это строительство внутриквартальных дорог и проездов в микрорайоне, обустройство тротуара от ЖК «Андреевский» вдоль трассы «Ростов – Таганрог», перспективы строительства детского сада и школы.

Председатель Городской Думы Роман Корякин, также принимавший участие в проведении «депутатского часа» у главы города, поблагодарил Светлану Камбулову за уделённое время и глубокое погружение в суть вопросов, обозначенных депутатами.

«Эту новую форму взаимодействия с депутатским корпусом считаю очень важной и полезной, – поделился своим мнением Роман Корякин. – Рассмотрение проблем, волнующих таганрожцев, непосредственно с главой города позволяет лучше понять возможности их финансирования и решения. Там, где требуется детальная проработка, будем это обязательно делать. И так пройдём по каждому из 25 наших округов: мы договорились со Светланой Анатольевной, что такие встречи станут регулярными».

Ранее мы рассказали, что Светлана Камбулова встретилась с таганрогскими ветеранами.

Источник dumataganroga.ru

Фото t.me/KambulovaSvetlana