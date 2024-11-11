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Светлана Камбулова обсудила с таганрогскими ветеранами актуальные вопросы

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Это была ее первая встреча в должности главы города с Советом ветаранов.

Власть

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о своем Telegram-канале о своей первой в должности главы встрече с Советом ветеранов города. В ходе встречи она рассказала ветеранам о промежуточных результатах работы администрации и произошедших изменениях.

Тематика вопросов, которые прозвучали на встрече, в основном касались ЖКХ и благоустройства — водоснабжение, работа транспорта, вывоз мусора и т.д. Светлана Камбулова пояснила, какую планомерную работу городские власти ведут по каждому из направлений, и подчеркнула, что для достижения эффективного результата в решении важнейших социально значимых вопросов нужна совместная работа всех уровней власти, бизнеса и общественности.

«Наше старшее поколение всегда было и остаётся для нас примером. Очень важно, чтобы их накопленный опыт передавался молодому поколению. Нам ценны их подсказки и в нашей работе. Очевидно, что такие встречи важны и необходимы для того, чтобы вместе делать наш любимый город ещё более комфортным для каждого таганрожца!» — напичала глава города в своем сообщении.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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