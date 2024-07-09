324 тысячи человек остаются в Ростовской области без электроснабжения

Такую цифру приводит Минэнерго России по данным на 16.17 9 июля.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональным ведомствам круглосуточно контролировать ход работ по стабилизации электро- и водоснабжения в регионе.

Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко доложил главе региона о дополнительных мерах, принятых в Ростовской области в соответствии с решениями регионального штаба.

Энергетикам поручено обеспечить экстренное завершение работ на генерирующем и вспомогательном оборудовании. В 09.35 9 июля запущен в работу энергоблок №7 Новочеркасской ГРЭС. На станции функционируют пять блоков, выдавая 815 МВт. Завершить аварийный ремонт блока №1 Ростовской ТЭЦ-2 планируется 9 июля до 24.00, блока №2 Волгодонской ТЭЦ-2 до обеда 10 июля.

Вместе с тем, ситуация в энергосистеме региона остаётся сложной, сообщается на портале донского правительства.

По данным министра ЖКХ области Сергея Сизикова, из-за аварийных ситуаций на сетях проблемы с водоснабжением испытывают жители нескольких населенных пунктов в Зерноградском и Азовском районах, рабочих поселках Шахт и Красного Сулина, в Батайске и Ростове-на-Дону. Во всех них ведутся аварийные работы.

«В Новочеркасске из-за проблем с энергоснабжением ограничено водоснабжение почти 33 тысяч жителей, однако вода подается в их домах из резервуаров», — доложил министр.

Губернатор поставил задачу найти решения для нормализации энерго- и водоснабжения в Ростовской области.

«Необходимо четко определить, что мы можем сделать в течение нескольких дней до нормализации ситуации. Цель — как минимум не увеличивать, а уменьшать количество людей, которые отключены от электроэнергии. Не десятки, не сотни, а тысячи сообщений мы получаем ежедневно от жителей. Необходимо уделить внимание всем населенным пунктам — от самых крупных до самых маленьких», — поручил Василий Голубев.

Фото: ВК «Россети Юг»