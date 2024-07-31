Где жители Дона могут узнать о плановых отключениях электроэнергии

На портале Правительства Ростовской области приводится информация о том, где жители региона могут узнать о плановых отключениях электроэнергии.

Также можно сообщать об аварийных ситуациях, повреждении энергообъектов.

О плановых отключениях дончане могут узнать на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций. Здесь еженедельно размещаются соответствующие планы-графики с указанием конкретных адресов и времени.

Так, абоненты АО «Донэнерго» могут узнать о плановых отключениях по ссылке https://www.donenergo.ru/grafik-otklyucheniy/.

Для абонентов «Россети Юг» информация размещается по ссылке https://dp.rosseti-yug.ru/res/.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов абоненты «Россети Юг» могут по бесплатному телефону контакт-центра: 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.

Для абонентов АО «Донэнерго» организована работа круглосуточной «горячей линии» по единому телефонному номеру: 8-800-222-05-50 (бесплатно по России).

«Кроме того, компания АО «Донэнерго» размещает информацию об аварийных отключениях в специально созданном Telegram-канале. Это также помогает гражданам узнать ориентировочное время восстановления электроснабжения в их домах», — отметил первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко.

Ранее мы сообщали, что на Дону намерены построить объекты для улучшения электроснабжения потребителей.

Фото из архива (Россети Юг)