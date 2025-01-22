Гастроли Брянского театра драмы пройдут в Таганроге в 2025 году

Таганрогский драматический театр им. А.П. Чехова включен включён в программу Росконцерта «Большие гастроли: межрегиональное направление».

«В 2025 году состоятся обменные гастроли нашего театра с Брянским областным театром драмы им. А.К. Толстого», — рассказали в Чеховском театре.

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры РФ призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные программы — «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы — Россия» (гастроли национальных коллективов).

В этом году участниками межрегионального направления «Больших гастролей» станут 120 коллективов из Новосибирска, Перми, Бугульмы, Сергиева Посада, Челябинска, Элисты, Новороссийска, Новочеркасска, Ельца, Грозного и многих других городов.

Напомним, в 2024 году чеховцы также участвовали в «Больших гастролях». В октябре таганрогские зрители смогли познакомиться со спектаклями из репертуара Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского. А в Великом Новгороде в это же время показали постановки Таганрогского драматического театра им. А.П. Чехова.

Ранее мы сообщали, что запланирована масштабная реставрация здания таганрогского театра, который в 2025 году отметит 200-летие.

Фото Сергея Плишенко