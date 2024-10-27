27 октября в Таганроге завершаются гастроли Новгородского театра драмы

С 24 по 27 октября благодаря федеральной программе «Большие гастроли» таганрогские зрители смогли познакомиться со спектаклями из репертуара Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского.

А в Великом Новгороде в эти же дни показали постановки Таганрогского драматического театра им. А.П. Чехова.

Начало дружбы

Для театральных коллективов «Большие гастроли» — уникальная возможность обогатить свой сценический опыт в других регионах страны, а зрители знакомятся с ведущими работами очень разных театров. Всероссийский гастрольно-концертный план курируется Министерством культуры Российской Федерации и Росконцерт. Проект «Большие гастроли» направлен на воссоздание единой гастрольной системы страны.

В течение четырех дней на сцене чеховского театра новгородская труппа представляет спектакли разных стилей и жанра. Это русская классика по произведениям Пушкина, Островского, постановка по повести русского и советского писателя Васильева, современная комедия по пьесе российского драматурга Гришковца, а также замечательная русская сказка для юного зрителя.

На пресс-конференции, которая проходила в Чеховском театре 25 октября, от имени администрации Таганрога приветствовала гостей заведующая сектором культурных программ и проектов управления культуры Таганрога Юлия Хохлова, напомнив, что еще с чеховских времен наш город рад принимать гостей, особенно людей творческих:

«Даже погода радуется вместе с нами, встречает тёплыми солнечными лучами. С нетерпением и большим интересом ждём спектакли».

Юлия Хохлова высказала уверенность, что выступления новгородцев будут ярким и запоминающимся. И надежду, что зрители в Новгороде также с теплом встретят наших чеховцев, которые представляют спектакли «Человек в футляре», «Оскар», «Примадонна», «Небесный тихоход» и «День рождения кота Леопольда».

«Я уверена, что «Большие гастроли» станут началом большой и крепкой дружбой между нашими театрами», — акцентировала она.

Гости предложили организовать формат встречи с представителями СМИ, как дружескую беседу. Они подробно и эмоционально отвечали на вопросы.

Например, заслуженный артист РФ Анатолий Устинов, рассказал, как отбирают спектакли для гастролей:

«Обычно репертуар выстраивается с ориентиром на то, что хотели бы показать на своей сцене принимающие стороны. Чтобы, к примеру, не «дублировать» друг друга. Также для некоторых спектаклей существуют масштабные декорации, которые могут не уместиться на сцене. Это тоже играет свою роль».

Режиссёры видят по-своему

Гастроли в Таганроге начались с самой серьезной темы: постановки «А зори здесь тихие». И как представитель спектакля, о нем немного рассказала артистка новгородского театра Валерия Горелкина. Она объяснила, что со знакомыми нам киноверсиями спектакль практически не перекликается:

«Каждый режиссер чуть по-новому трактует произведение, у каждого — своё видение. Полина Неведомская, режиссёр этого спектакля, решила рассказать о повести по-своему. Героини — шесть девчат, у каждой есть своя история. И один актер играет разных мужчин в эпизодах, посвященных каждой из них. На сцене почти нет декораций, минимализм, но он хорошо высвечивает детали сюжета».

Пояснив, что видел эту постановку в качестве зрителя, Анатолий Устинов отметил:

«Это не бытовой спектакль, там быта нет вообще! Очень поэтический, воздушный… Лера уже сказала: это история девочек. Что они вспоминают, как воспринимают эти дни, часы, минуты. Скорее, здесь не на них взгляд, а их собственный взгляд на происходящее».

Также артист рассказал, что является характерным для новгородского театра.

«По отзывам зрителей, не только новгородцев (из Питера, из Москвы приезжают смотреть практически все премьеры), особенность нашего театра — это очень сильная труппа. Мы, актёры, сталкиваемся с очень разными режиссёрами. Жанры — совершенно разные. Стилистика существования на сцене — различная. Могу без излишней скромности сказать, что наши актёры могут играть практически всё, благодаря режиссёрам, которые с нами работают. Что режиссеры хотят, чего от нас добиваются, то мы и в состоянии исполнить», — подчеркнул Анатолий Устинов.

Народная артистка РФ Любовь Лушечкина добавила:

«У нас город патриархальный, и, в основном, раньше мы ориентировались на классические репертуары, классика и сейчас есть. Анатолий уже сказал — у нас много жанров. Молодёжь больше любит работать в современной манере. Например, «А зори здесь тихие», полная противоположность фильму 1972 года. Историю не передергивали, нет. Она просто иначе рассказана».

«Стыковка» поколений

Также Анатолий Устинов рассказал, существует ли разница в игре персонажей спектаклей, сюжеты которых повествуют о героях разных столетий.

«Меняются только костюмы и окружающая обстановка. Люди всегда остаются одними и теми же. Все, что они чувствуют, их мысли, страсти, желания — во все времена одинаковы. Поэтому есть пьесы на все времена, классика. В любом поколении это обязательно отзовётся, если речь о человеке, а не о том, что его окружает. Мы предпочитаем опираться на классический театр, даже когда репетируем постановки, которые у нас, у «стариков», вызывают некоторый дискомфорт. Ставит спектакль режиссёр, и мы, исполнители, обязаны сделать то, что он хочет. Другое дело в том, что мы наполняем собой его желания. И тут происходит «стыковка» поколений, допустим, старшего, и молодых режиссёров», — добавил актер.

Вспомнили на пресс-конференции и о постановке по сценарию Гришковца, который обычно создает моноспектакли. Актеры назвали постановку «Весы» теплой и семейной, популярной не только в их городе.

«Мы «катаем» спектакль по области, везде принимают, замечательный актёрский состав», — отметила Валерия Горелкина.

Фото chehovsky.ru

«Есть такое понятие — «загадка женщины». С этим мы сталкиваемся достаточно часто, рассматриваем, разгадываем. А спектакль«Весы» — загадка мужчин. Понятно, что в родильном отделении происходит чудо, здесь дают толчок новой жизни, и эта тема нам привычна. А что там, «за кулисами», творится с мужчинами, которые ждут появления младенца? Спектакль именно об этих мужчинах. Говорю о своём впечатлении, как зрителя, постановка очень тёплая. Лёгкая, поэтичная, праздничная», — рассказал Анатолий Устинов.

Поделились актеры и впечатлением от здания нашего театра, с исторически отмеченным местом Антона Павловича Чехова, заметив, что в зале живет театральный дух, В особенности, для актёров с их неуемной фантазией. А еще гости посмотрели город: труппе устроили большую обзорную экскурсию по чеховским местам. Актеры отметили, что город богат своей историей и другую, чем в Великом Новагороде, природу.

«В автобусе едем, а по улицам — акации, — поделился Анатолий Устинов. — Сам я родом из Одессы, и южные города между собой очень похожи… Все время находишь в них какие-то родные знакомые уголки. Я вот — увидел свою Одессу. У Великого Новгорода другое лицо — северное, строгое. Много церквей и древних стариков. Сам Александр Невский княжил у нас в Новгороде».

Он заметил, что приятно каждый раз узнавать что-то новое. И «Большие гастроли» в этом отношении очень важны.

«Надо присмотреться к людям этого городу, возможно, и героинь Чехова теперь по-другому играть, Антон Павлович — «здесь и сейчас» всегда. Когда буду с его пьесами работать, обязательно возьму это во внимание, как актриса», — заметила Валерия Горелкина.

Актриса Любовь Лушечкина тоже сказала несколько слов о Таганроге.

«Необычный, уютный город. У вас как-то равносильно уживается в архитектуре разножанровость — античность, модерн. Мы вчера оказались в таком потрясении! И люди, с которыми мы успели пообщаться, добрые, прекрасные… Красивый город, красивые люди, красивый театр. Надеемся, что мы не разочаруем здешних зрителей».

Марина Даренская, фото автора и Сергея Плишенко