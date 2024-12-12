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Таганрогский чеховский театр должен встретить свое 200-летие обновленным

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Модернизация этого важнейшего объекта культурного наследия начнется уже в следующем году.

Культура

Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П.Чехова готовится к масштабной реставрации. Проектная документация поэтапных работ уже готова. Из федерального бюджета в ближайшие три года на модернизацию и реставрацию театра запланировано выделить 557,8 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства донского региона. С ходом подготовки к реставрации таганрогского театра ознакомился врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в рамках своего визита в Таганрог.

Глава региона заслушал доклады о намеченных работах и посетил чеховский театр. Художественный руководитель Сергей Герт пояснил, что обновление будет поэтапным: кровля, фасад, модернизация сцены. Размах работ будет впечатляющим, однако театр планирует не останавливать свою деятельность и продолжит давать спектакли. В отдельных случаях труппа будет выезжать на гастроли.

В 2027 году таганрогский театр должен встретить свое 200-летие обновлённым, подчеркнул Юрий Слюсарь.

Таганрогский театр им. А.П.Чехова – один из старейших на юге России. Коллектив ведет активную гастрольную деятельность. Любители театрального искусства Страсбурга (Франция), Массы (Италия), Ашдода (Израиль), многих российских городов по достоинству оценили мастерство труппы. В репертуаре театра 31 спектакль, из которых десять – для детской аудитории, говорится в сообщении.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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