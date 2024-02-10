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Фестиваль «Траектория успеха» прошел в Таганроге

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В Таганроге прошел очередной фестиваль научной деятельности «Траектория успеха». В этом году его программа была дополнена разноплановыми мероприятиями для детей и взрослых.

Город

Фестиваль проходил на базе школы № 39. Его открыл III этап городского конкурса «Чудо-ребенок 2024» – «ЧУДО-ТВОРЕЦ». Маленькие ученые рассказали членам жюри и гостям о своих исследовательских работах, продемонстрировали интересные опыты и даже дали практические советы. 

Значимым событием стало открытие пилотного проекта по вопросам методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных организаций «Дошкольник_profi.tag». В течение первого полугодия 2024 года на базе детских садов №№ 52, 68, 80, 101 кураторы проекта будут проводить обучающие интенсивы по различным направлениям для 15 воспитателей. По итогам проекта планируется разработать систему методического и психолого-педагогического сопровождения педагогов дошкольных образовательных организаций, а также создать информационный банк методических и практических материалов для распространения опыта лучших педагогов дошкольного образования.

Преподаватели и аспиранты кафедры безопасности информационных технологий им. О.Б. Макаревича института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ провели для участников школы «Одаренный учитель + одаренный ученик» мастер-класс по детектированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Найди меня, если сможешь».

Для представителей школьных кибердружин состоялась презентация дополнительной общеразвивающей программы «Школа кибербезопасности». В течение года на базе института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ ребята будут осваивать навыки безопасного поведения в сети Internet, познакомятся с  технологиями  поиска и блокировки противоправного контента.

Особый интерес у гостей и участников фестиваля вызвала работа  интерактивных площадок «Академия Талантов», «Биржа высоких технологий», «Лаборатория HomoLaв», «Техно-Сфера», «От удивления к познанию», «Нескучная наука детям» и «Остров научных открытий». Ребята и взрослые с удовольствием посетили выставки технических моделей, робототехники и кибертехнологий, проверили свою эрудицию в научных викторинах, наблюдали гонки радиоуправляемых автомоделей.

Дружные команды детей и педагогов детских садов № 93 и «Ромашка», Станции юных натуралистов,  лицея № 28 и лицея № 4 (ТМОЛ),  Центра технического творчества провели на интерактивных площадках интересные опыты и увлекательные мастер-классы.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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