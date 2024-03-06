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Фейк: в Ростовской области террористы раскидывают фонарики, начиненные взрывчаткой

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Сообщения о том, что в донских городах и районах стали разбрасывать фонарики, начиненные взрывчаткой, стали распространяться в чатах и соцсетях.

#В стране

Очередной вброс развенчал телеграм-канал «Война с фейками. Ростовская область». Аналитики канала утверждают, что это очередная попытка Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) вызвать панику у населения. Подобные фейки появляются во многих регионах РФ с самого начала СВО.

Точно такие же тексты про взрывоопасные фонарики распространяются в Башкортостане, Дагестане, Краснодарском крае и других регионах России. При этом фейки о взрывоопасных предметах на улицах не ограничиваются только фонариками. По такому же шаблону ЦИПсО пишет о взрывчатке в кошельках, купюрах, игрушках и других вещах. Сохраняйте спокойствие, не верьте паническим сообщениям, доверяйте только официальным источникам, — призывает жителей Дона «Война с фейками. Ростовская область».

Ранее мы рассказывали, что недостоверной была признана информация о работе сотрудника ФКП «Каменский» на украинские спецслужбы.

Фото: t.me/warfakerostov

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