Фейк: в Ростовской области террористы раскидывают фонарики, начиненные взрывчаткой

Сообщения о том, что в донских городах и районах стали разбрасывать фонарики, начиненные взрывчаткой, стали распространяться в чатах и соцсетях.

Очередной вброс развенчал телеграм-канал «Война с фейками. Ростовская область». Аналитики канала утверждают, что это очередная попытка Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) вызвать панику у населения. Подобные фейки появляются во многих регионах РФ с самого начала СВО.

Точно такие же тексты про взрывоопасные фонарики распространяются в Башкортостане, Дагестане, Краснодарском крае и других регионах России. При этом фейки о взрывоопасных предметах на улицах не ограничиваются только фонариками. По такому же шаблону ЦИПсО пишет о взрывчатке в кошельках, купюрах, игрушках и других вещах. Сохраняйте спокойствие, не верьте паническим сообщениям, доверяйте только официальным источникам, — призывает жителей Дона «Война с фейками. Ростовская область».

Ранее мы рассказывали, что недостоверной была признана информация о работе сотрудника ФКП «Каменский» на украинские спецслужбы.

Фото: t.me/warfakerostov