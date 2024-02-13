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Фейк: сотрудник донского госпредприятия работал на украинские спецслужбы

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В соцсетях и мессенджерах распространяется якобы оперативная видеозапись с места задержания силовиками сотрудника ФКП «Каменский» из Каменска-Шахтинского.

Новости Ростовской области

Ряд источников сообщают, что боец службы охраны комбината задержан за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область» развенчивает очередной вброс.

Распространяемые видеокадры были сделаны в марте 2022 года и не имеют никакого отношения к ФКП «Комбинат «Каменский». На это обратила вниманиея «Южная служба новостей». В ролике показан процесс задержания сотрудниками УФСБ РФ по Ростовской области мужчины, который в конце марта 2014-го добровольно вступил в «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в РФ), а в январе 2022-го — в незаконное вооруженное формирование «Украинскую добровольческую армию» и принял участие в боевых действиях на территории ДНР против сил народной милиции республики. В октябре 2022 года его приговорили к 7 годам и 11 месяцам колонии строгого режима, — пишет «Война с фейками. Ростовская область».

Аналитики Telegram-канала отмечают, что в Сети регулярно появляются фейки о ФПК «Комбинат «Каменский». 7 февраля 2024 года были опровергнуты сообщения о том, что на предприятии произошла утечка конфиденциальной информации. 23 января распространялся вброс о том, что сотрудники ФПК устроили забастовку из-за возможных атак украинских беспилотников, 15 января — о взрыве на территории завода.

Все это работа украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), цель которого — создавать провокации и нагнетать панику.

Не дайте себя обмануть, доверяйте только официальным источникам!

Иллюстрация: скрин распространяемой видеозаписи

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#новости #Ростовская область #фейки
Таганрогская правда
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