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Коммунальная авария произошла в Таганроге 19 января

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Без тепла остался район улицы Пальмиро Тольятти.

#ЖКХ

«В связи с устранением аварийной ситуации по улице Пальмиро Тольятти, 36 временно отсутствует отопление у жителей данного микрорайона. Устранить аварию планируется до 14 часов», — информирует администрация города.

Напомним, 18 января произошла авария на котельной, расположенной по улице Ленина, 220. Без отопления остались жильцы 118 многоквартирных домов, порядка восьми тысяч человек. Аварию оперативно устранили уже к 16 часам.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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