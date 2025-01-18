В ближайшие два часа тепло вернется в дома восьми тысяч жителей Таганрога. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, что 18 января произошла авария на котельной, которая расположена на улице Ленина, 220. Сейчас ремонтные работы на ней завершены.

«Специалисты МУП «Городское хозяйство» выполнили необходимый ремонт. Идёт заполнение системы. В течение ближайших двух часов тепло вернётся в дома жителей города. Спасибо за проявленное терпение», — написала глава города в своем telegram-канале.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой