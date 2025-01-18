Главная » #ЖКХ

Ремонт завершен: тепло вернется в дома восьми тысяч жителей Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В ближайшие два часа тепло вернется в дома восьми тысяч жителей Таганрога. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

Напомним, что 18 января произошла авария на котельной, которая расположена на улице Ленина, 220.  Сейчас ремонтные работы на ней завершены.

«Специалисты МУП «Городское хозяйство» выполнили необходимый ремонт. Идёт заполнение системы. В течение ближайших двух часов тепло вернётся в дома жителей города. Спасибо за проявленное терпение», — написала глава города в своем telegram-канале.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ нет тепла новости ремонт котельной Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru