Эпидпорог превышен: на Дону гриппом и ОРВИ чаще болеют взрослые

В Ростовской области почти на 3% превышен предельно допустимый эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В донской столице этот показатель гораздо выше и составляет 38%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
«В целом по донскому региону уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых превышен на 2,9%. Также сохраняется тенденция к росту заболеваемости во всех возрастных группах от 6,8% до 22,6%. В Ростове в числе заболевших взрослые составляют более половины», — пишет источник.
В структуре циркулирующих вирусов выявлялись риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, а также вирусы гриппа А и В.
Специалисты ведомства рекомендуют при первых признаках заболевания оставаться дома и не подвергать окружающих опасности заражения.
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