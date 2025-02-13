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Ростовские нейрохирурги удалили большую опухоль мозга у дончанина

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Сложность операции заключалась еще и в том, что у пациента было серьезное заболевание сердца.

#Здоровье

Операцию на мозге у жителя Миллерово Ростовской области успешно провели нейрохирурги клиники РостГМУ. У мужчины из-за опухоли в области мозжечка образовалась крупная для этой локализации киста, давившая на важные центры жизнеобеспечения. Мужчина мог погибнуть в любой момент, рассказали об этом случае в минздраве региона.

Мужчине срочно нужно было проводить операцию, однако дело осложнялось сопутствующими заболеваниями сердца у пациента: два инфаркта в анамнезе, наличие пяти стентов, в ходе одной из операций произошли две остановки сердца.

Тем не менее, ростовские нейрохирурги успешно провели операцию сложному пациенту, атравматично выполнив все манипуляции и избежав кровотечения. Мужчина уже самостоятельно ходит, у него ушло расстройство координации.

В отделении нейрохирургии клиники РостГМУ в год выполняется более двухсот подобных операций, говорится в сообщении.

Фото: Изображение от freepik (для иллюстрации)

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здравоохранение нейрохирургия новости Ростовская область
Таганрогская правда
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