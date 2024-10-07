Таганрогскому НИИ связи исполнилось 63 года

Таганрогский научно-исследовательский институт связи 7 октября отмечает 63-ю годовщину со дня основания. За прошедшие годы ТНИИС создал и внедрил в производство несколько поколений радиоэлектронных систем и комплексов для кораблей ВМФ и объектов морской, береговой и прибрежной инфраструктуры.

С днём рождения коллектив ТНИИС поздравили первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и ВЭС Игорь Бураков, председатель городской Думы Роман Корякин, заместитель главы администрации Таганрога Василий Романович и другие.

Генеральный директор института Игорь Марченко провёл для гостей экскурсию по предприятию, рассказав о том, над чем работает коллектив сегодня, о ближайших планах и перспективах. В оборонной сфере они не ограничиваются лишь нуждами Военно-морского Флота России, для которого ТНИИС является ведущим разработчиком радиотехнических систем и изделий спецназначения. Уже проходит государственные испытания комплекс защиты сухопутных стратегических объектов, есть наработки и по изготовлению блоков для вертолётов. Помимо изделий военного назначения, институт занимается и гражданской продукцией.

Услышанное и увиденное стало предметом обсуждения на торжественном собрании, где тёплые слова поздравлений всегда сопутствуют с пожеланиями новых трудовых достижений. Так, Роман Корякин отметил значительный вклад ТНИИС в развитие науки и экономики Таганрога. От имени всех депутатов Городской Думы он тепло поблагодарил сотрудников института за творческий добросовестный труд и пожелал успехов, благополучия, объёмного портфеля заказов, высокой заработной платы и крепкого здоровья.

Многим сотрудникам института, добившимся высоких производственных результатов, были вручены региональные, муниципальные и ведомственные награды, в том числе Благодарственные письма Городской Думы и Администрации Таганрога.

Игорь Марченко, в свою очередь, вручил лучшим работникам ТНИИС переходящие вымпелы «Лучший по профессии». И отметил, насколько важно сохранять трудовые традиции и передавать опыт от ветеранов к молодёжи. Это имеет огромное значение для сохранения и развития высокопрофессионального, целеустремлённого коллектива, готового и способного выполнять самые сложные задачи.

Институт постоянно привлекает в свои ряды молодых специалистов, причём многие студенты выбирают его будущим местом работы ещё в годы учёбы. Этому способствует хорошо организованная производственная практика. В этом году, например, в стенах ТНИИС её прошли 60 студентов.

Одним из передовых направлений в работе с молодёжью стало создание инженерных классов. Проект реализуется совместно ТНИИС и Южным федеральным университетом при участии таганрогского лицея №7, и первый год уже показал всю его перспективность и важность.

Источник: городская Дума Таганрога