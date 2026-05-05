Электроснабжение ограничено в двух садоводческих товариществах и на шести улицах Таганрога

5 мая в Таганроге ряд улиц и садоводческих товариществ временно остались без электроснабжения. Как сообщили в МКУ «Управление защиты от ЧС», это связано с плановыми работами, которые проводят сотрудники ЮЗЭС на электросетях.

В связи с ремонтом на трансформаторной подстанции свет отключили на улицах Чехова и Александровской, а также в переулках А. Глушко, Красном и Лермонтовском.

Кроме того, до 17 часов электричества не будет на улице Лизы Чайкиной, в доме № 257/1 по улице Сергея Шило и в садоводческих товариществах «Мир» и «Мирный».

