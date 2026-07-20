Электрички, курсирующие между Ростовом и Таганрогом, получили имя «Зарянка»

Пассажиры РЖД выбрали названия для новых электропоездов. По итогам голосования, в котором участвовали пользователи, к уже существующим «пернатым» брендам — «Сапсану», «Ласточке», «Орлану», «Финисту» и «Буревестнику» — присоединятся «Зарянка» и «Скворец».

Имя «Зарянка» закрепили за электропоездами серии ЭП3Д, работающими на маршрутах от Поволжья и южных регионов до Дальнего Востока. За него проголосовали 32,5% респондентов, оставив позади «Юрка», «Щегла» и «Ремеза». Электропоезда серии ЭП3Д обслуживают маршруты и в Ростовской области, самым востребованным из которых является направление Ростов — Таганрог.

Имя «Скворец» получили электропоезда серий ЭП2ДМ и ЭП2Д, которые курсируют в Центральной России, на Северо-Западе, Урале, в Поволжье и Сибири. Этот вариант набрал 33,6% голосов, обойдя такие варианты, как «Грач», «Лазоревка» и «Королёк».

В РЖД поблагодарили всех, кто принял участие в голосовании, отметив, что именно выбор пассажиров помог определить имена для поездов, которые ежедневно перевозят около миллиона человек.

Для справки

ЭП3Д (электропоезд пригородный, 3-й тип, демиховский), с июля 2026 года получивший имя «Зарянка», — серия российских электропоездов переменного тока, выпускаемых на Демиховском машиностроительном заводе, входящем в АО «Трансмашхолдинг».

Современные комфортабельные электропоезда ЭП3Д — полностью российская разработка, состоящая более чем на 90% из отечественных комплектующих. Салоны оборудованы удобными двух- и шестиместными диванами из износостойких материалов с USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Подвижной состав приспособлен для выхода на высокие и низкие платформы.

Ранее мы рассказывали о том, что с 20 июля поезд Москва — Адлер, следующий через Ростов, станет ежедневным.

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