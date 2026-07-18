С 20 июля поезд Москва – Адлер, следующий через Ростов, станет ежедневным

Следующий через Ростовскую область поезд №197/198, курсирующий по маршруту Москва – Адлер переходит на ежедневный график движения. Как сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», с 18 июля состав будет каждый день отправляться из Адлера, а с 20 июля — из Москвы. По пути следования он делает остановку в Ростове.

Билеты на все рейсы в июле, а также на август из столицы уже поступили в продажу. Оформить проездные документы из Адлера на август можно будет на следующей неделе. В дальнейшем билеты начнут продавать за 30 суток до отправления.

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 00.55 и прибывает в Адлер на следующий день в 19.00. Маршрут проходит через Воронеж (станция Придача), Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. В обратном направлении состав уходит из Адлера в 02.50 и прибывает в Москву в 14.26 следующего дня.

В составе поезда — одноэтажные купейные и плацкартные вагоны «Таврия». В одном из купейных вагонов предусмотрены «гендерные» купе: пассажиры могут выбрать женское, мужское или смешанное размещение, а при покупке первого билета в купе — задать соответствующий признак.

Ранее мы рассказали, что атаки дронов срывают планы по запуску водного сообщения между Таганрогом и Ростовом нынешним летом.

Фото: мессенджер «MAX» компании «Гранд Сервис Экспресс»