Экспорт донской мясной и молочной продукции в 2024 году вырос в 2,5 раза

Мясные продукты и «молочку» из Ростовской области отправляют в ОАЭ, Китай, Либерию, Абхазию, Грузию, Саудовскую Аравию, Анголу, Азербайджан и Таджикистан.

За 7 месяцев 2024 года региональным управлением Россельхознадзора в местах полного таможенного оформления Ростовской области проведен ветеринарный контроль в отношении 178 партий мясной и молочной продукции, предназначенной для экспорта.

«Объемы экспортной продукции с территории Ростовской области за истекший период 2024 года составил более 3,5 тыс. тонн, что 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — сообщает Россельхознадзор по региону.

В частности, экспортировано 3,1 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 402 тонн молока и молокопродуктов.

Продукция, предназначенная на экспорт, признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований.

Ранее мы сообщали, что из Таганрога в Грузию экспортировано 20 тонн рыбы.

Фото: управления Россельхознадзора по Ростовской области