Эксперты Россельхозцентра рассказали жителям Дона, как вырастить зелень на подоконнике

С приближением весны все больше хочется свежих источников витаминов. Фрукты и овощи, которые сохранились за зиму, уже практически не содержат питательных, биоактивных веществ.

Многие витамины легко разрушаются под действием света, кислорода при хранении на свежем воздухе. Восполнить весеннюю нехватку витаминов поможет зелень, которую не обязательно ждать с грядки, а можно вырастить на подоконнике — это простой и увлекательный способ круглый год иметь под рукой свежие витамины. Эксперты филиала Россельхозцентра по Ростовской области дали пошаговую инструкцию, как это сделать.

Выбор зелени

Для начала определяем, какую зелень хотим выращивать. На подоконнике хорошо растут укроп, петрушка, базилик, кинза, зелёный лук, руккола, шпинат, мята.

Подготовка ёмкостей

Лучше выбрать горшки, контейнеры или ящики с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя воды. На дно ёмкости следует поместить слой керамзита или мелких камешков для дренажа. Следующий шаг — заполнение ёмкости грунтом. Лучше использовать лёгкую, плодородную почву с нейтральной кислотностью, можно купить готовую смесь для рассады или овощей.

Посев семян

Семена перед посадкой можно замочить на несколько часов в воде, чтобы ускорить прорастание. Сеять семена следует на глубину, указанную на упаковке (обычно 1-2 см). Затем ёмкость накрывают плёнкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект, ставят в тёплое место до появления всходов.

Освещение

Зелени нужно много света. Лучше всего подойдёт южный или западный подоконник. Если естественного света недостаточно, помогут фитолампы или обычные лампы дневного света. Оптимальная продолжительность светового дня — 12-14 часов.

Полив

Поливать зелень следует умеренно, не допуская пересыхания почвы, но и не заливая её. Лучше использовать отстоянную воду комнатной температуры. Опрыскивают листья из пульверизатора, чтобы поддерживать влажность.

Температура

Оптимальная температура для выращивания зелени — 18-22°C. Важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры.

Подкормка

Если почва была плодородной, подкормка может не понадобиться. Для улучшения роста можно использовать органические удобрения (например, биогумус) или минеральные комплексы для зелени.

Сбор урожая

Срезают зелень по мере необходимости, но не следует удалять больше трети листьев за один раз, чтобы растение могло восстановиться. Регулярный сбор стимулирует рост новых побегов.

Советы

Для выращивания зелёного лука можно использовать луковицы, поместив их в воду или слегка углубив в почву.

Для петрушки и укропа лучше выбирать раннеспелые сорта, чтобы быстрее получить урожай.

Разные виды зелени не рекомендуют сажать в одну ёмкость, так как у них могут быть разные требования к уходу.

Следуя этим рекомендациям, можно наслаждаться свежей зеленью круглый год, даже не выходя из дома.

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