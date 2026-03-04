Экологи выпустили в водоём-охладитель Ростовской АЭС более 3 тысяч литров хлореллы для поддержания водного экобаланса

Ежегодная процедура борется с «цветением» воды и позволяет поддерживать бесперебойную работу оборудования энергоблоков.

Специалисты отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС выпустили в акваторию водоема-охладителя атомной станции 3 тысячи литров планктонной хлореллы и еще 100 литров – в русло реки Дон в районе расположения профилактория предприятия. Эта процедура – т.н. альголизация проводится регулярно и позволяет без применения химических средств улучшать экологическое состояние водоёмов, в частности, бороться с зарастанием и «цветением» воды.

«Учитывая, что Ростовская АЭС — самая южная атомная станция России, а летом воздух прогревается до 40 градусов по Цельсию, борьба с «цветением» воды и зарастанием водоема-охладителя для нас актуальна. Поэтому мы заблаговременно, до начала летнего периода, уделяем особое внимание качеству воды и технического водоснабжения станции, чтобы обеспечить бесперебойную работу атомных энергоблоков в период наиболее высокого энергопотребления в регионе», — подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольги Горской, в соответствии с новым ГОСТом по биологической реабилитации водных объектов атомная станция регулярно выполняет альголизацию и водоёма-охладителя, и реки Дон. В этом году запланированы еще два выпуска хлореллы — летом и осенью. Такие акции проводятся с 2008 года и за всё это время ни разу не было зафиксировано «цветения» воды. Более того, хлорелла является хорошим кормом для рыбы, более 20 видов которой живет в водоеме атомной станции.

«Помимо альголизации мы регулярно производим заселение водоёма-охладителя АЭС рыбами-мелиораторами — белым амуром, карпом, толстолобиком и осетром. Эти виды рыб способны бороться с зарастанием водоема жесткой растительностью и колониями моллюска дрейсена. В результате технологический водоем атомной станции избавился от излишней растительности, а уровень его минерализации снизился на 20 процентов», — рассказала Ольга Горская.

В соответствии с программами наблюдений за водными объектами лаборатория охраны окружающей среды АЭС ведет постоянный контроль качества воды водоёма-охладителя и приплотинного участка Цимлянского водохранилища по гидрохимическим показателям. Ежемесячно экологами атомной станции проводится полный отбор проб в 7 точках контроля по водоёму-охладителю и в 11 по Цимлянскому водохранилищу вдоль плотины. Пробы отбираются по 20 основным компонентам. Полученные данные передаются в надзорные органы, в т.ч. Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные проверяются и размещаются на ресурсе ведомства в открытом доступе.

Комплекс мер по биомелиорации, которые осуществляют волгодонские атомщики, позволяет поддерживать качество воды водоёма-охладителя Ростовской АЭС и приплотинного участка Цимлянского водохранилища на установленных нормативами уровнях по всем гидрохимическим показателям.

Справка

Сегодня в России вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов по праву находятся в числе безусловных общенациональных приоритетов. По всей стране идет создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе.

Фото Ростовской АЭС