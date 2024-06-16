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ЕГЭ-2024: в Ростовской области появилась первая двухсотбалльница

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Выпускница Егорлыкской школы №1 получила максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку и химии.

#Образование

Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку и математике, которые проходили в Ростовской области 28 и 31 мая.

Помимо двухсотбалльницы в регионе по результатам трех экзаменационных дней 95 выпускников сдали экзамены на 100 баллов.

Так, по русскому языку максимальное количество баллов получили 32 выпускника, более 80 баллов набрали 2346 человек, приводит цифры портал донского правительства.

Экзамен по математике школьники сдавали на базовом или профильном уровне.

Базовый уровень выбирают участники, которым не требуется математика для поступления в вуз, – этот экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Математику базового уровня сдавали только выпускники текущего года. Экзамен на профильном уровне проходят ребята, выбравшие направления для дальнейшего обучения в вузе, где в перечень вступительных испытаний входит предоставление результатов ЕГЭ по математике. На Дону работы по математике у 30 выпускников оценены на 100 баллов, свыше 1400 участников получили 80 и более баллов.

В этом году мы отмечаем значительный рост среднего балла по математике профильного уровня. Кроме того, в сравнении с прошлым годом увеличилось количество высокобалльных работ по этому предмету и число стобалльников, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Следующие результаты выпускники узнают не позднее 20 июня: станут известны баллы ЕГЭ по физике, обществознанию, информатике.

Напомним, в Таганроге четверо выпускников написали на 100 баллов ЕГЭ по математике и русскому языку.

Фото donland.ru

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ЕГЭ Ростовская область школы экзамены
Таганрогская правда
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