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В Таганроге четверо выпускников написали на 100 баллов основные ЕГЭ

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Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. В Таганроге четыре выпускника получили высший балл по экзаменам.

#Образование

Так, стобальниками стали:

  • Егор Агафонкин (лицей №4 (ТМОЛ) — 100 баллов по математике;
  • Константин Черников (школа № 21) — 100 баллов по математике;
  • Екатерина Белая (школа № 38) — 100 баллов по русскому языку;
  • Иван Якименко (школа № 9) — 100 баллов по русскому языку.

Поздравляю ребят, родителей и преподавателей! И, конечно, с нетерпением ждем хороших результатов и по остальным предметам, — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Напомним, в Таганроге первые ЕГЭ написали на 100 баллов три одиннадцатиклассника. Всего в 2024 году ЕГЭ сдают 1176 выпускников городских школ.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева, на главной — из архива (donland.ru)

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ЕГЭ школы Таганрога экзамены
Таганрогская правда
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