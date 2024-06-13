В Таганроге четверо выпускников написали на 100 баллов основные ЕГЭ

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. В Таганроге четыре выпускника получили высший балл по экзаменам.
Так, стобальниками стали:
- Егор Агафонкин (лицей №4 (ТМОЛ) — 100 баллов по математике;
- Константин Черников (школа № 21) — 100 баллов по математике;
- Екатерина Белая (школа № 38) — 100 баллов по русскому языку;
- Иван Якименко (школа № 9) — 100 баллов по русскому языку.
Поздравляю ребят, родителей и преподавателей! И, конечно, с нетерпением ждем хороших результатов и по остальным предметам, — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.
Напомним, в Таганроге первые ЕГЭ написали на 100 баллов три одиннадцатиклассника. Всего в 2024 году ЕГЭ сдают 1176 выпускников городских школ.
Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева, на главной — из архива (donland.ru)
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