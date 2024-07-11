«Эффект линзы» снова стал причиной крупного ландшафтного пожара в Ростовской области

В поселке Новомартыновском Мартыновского района брошенные на жаре стеклянные бутылки сфокусировали солнечные лучи, от чего загорелась сухая трава.

«Из-за сильной жары и ветра огонь быстро перекинулся на хозпостройку. Пожар ликвидировали огнеборцы МЧС России и добровольцы. Сгорели 1000 кв. метров сухостоя и хозпостройка», — сообщает пресс-служба донского чрезвычайного ведомства.

Пожар тушили почти полтора часа. Привлекались 23 сотрудника МЧС и 4 единицы техники.

Спасатели предупреждают о мерах безопасности в пожароопасный период. Владельцам земельных участков необходимо своевременно очищать их от мусора. Нельзя оставлять на солнце стеклянные банки и бутылки.

Напомним, 7 июля на автодороге под Ростовом из-за брошенных стеклянных бутылок произошел ландшафтный пожар на площади 1000 кв. метров.

Фото ГУ МЧС России по РО