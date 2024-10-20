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Двух жителей Дона осудили за попытку сбыта 31 кг наркотиков

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В Ростовской области суд вынес приговор двум жителям донской столицы, которые намеревались сбыть более 31 кг наркотического средства на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Новости Ростовской области

Установлено, что в 2023 году молодые люди используя сеть Интернет получили от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вещества и оборудование, с помощью которых изготовили более 31 кг синтетического наркотика. Они собирались разложить его в тайники на территории Ростовской области для дальнейшего сбыта, но не успели, поскольку были задержаны сотрудниками УФСБ.

Суд приговорил каждого из фигурантов к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказали, что трех нарколаборантов задержали силовики в Ростове.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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