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64-летний житель Ростова хранил дома 4 кг конопли

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В домовладении жителя Ростова транспортные полицейские обнаружили и изъяли около 4 кг вещества с характерным запахом конопли, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Полицейские нагрянули в дом к пожилому мужчине в процессе отработки полученной оперативной информации о возможном хранении наркотических средств.

«В результате физико-химической экспертизы установлено, что изъятое в домовладении является частями наркотикосодержащего растения конопли», — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что житель Таганрога сбывал наркотики через тайники на улицах города.

Фото УТ МВД России по СКФО

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наркотики новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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