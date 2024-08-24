64-летний житель Ростова хранил дома 4 кг конопли

В домовладении жителя Ростова транспортные полицейские обнаружили и изъяли около 4 кг вещества с характерным запахом конопли, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Полицейские нагрянули в дом к пожилому мужчине в процессе отработки полученной оперативной информации о возможном хранении наркотических средств.

«В результате физико-химической экспертизы установлено, что изъятое в домовладении является частями наркотикосодержащего растения конопли», — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что житель Таганрога сбывал наркотики через тайники на улицах города.

Фото УТ МВД России по СКФО