Двое неизвестных мужчин погибли в Ростовской области на пожаре

Пожар, унесший жизни двух человек, произошел в хуторе Быковский Верхнедонского района Ростовской области.

Пожар вспыхнул 17 августа утром в частном жилом доме. Возгорание увидели соседи и вызвали спасателей. На момент прибытия сотрудников МЧС огнем был охвачен весь дом, обрушилась кровля.

«11 пожарных на 4 спецмашинах ликвидировали огонь на 54 квадратных метрах. При разборе завалов обнаружены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

Ранее мы сообщали, что 16 августа в Ростове при пожаре в ТЦ «Орбита» эвакуировали 100 человек.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области