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В Ростове посетителей и персонал ТЦ «Орбита» эвакуировали из-за пожара

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Срочно покинуть здание пришлось сотне человек.

Новости Ростовской области

В Ростове прошла экстренная эвакуация в ТЦ «Орбита», сообщает МЧС по региону.

Причиной стал пожар в одном из магазинов на третьем этаже и задымление здания. Сигнал о пожаре в ТЦ на проспекте Королева, 10/4 поступил в 17:30. Возгорание было ликвидировано за 14 минут.

Всего было эвакуировано 100 человек. На место прибыли 10 единиц техники и 38 пожарных. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото Николая Трегубова, ТГ-канал газеты «Молот».

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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