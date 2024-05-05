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Движение поездов на поврежденном участке ж\д путей в Ростовской области полностью восстановлено

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Полностью восстановлено движение поездов на станции Куберле. Железнодорожная инфраструктура, поврежденная в результате схода локомотива, приведена в исправное состояние, сообщает СКЖД.

Новости Ростовской области

Напомним, 4 мая в 19.37 на станции Куберле произошел сход электровоза грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет.

В результате происшествия был нарушен габарит соседних путей, повреждена опора контактной сети. Движение поездов по станции временно остановили.

На месте происшествия задействовали восстановительные поезда со станций Сальск и Морозовская. 5 мая в 05.13 было возобновлено движение по одному пути в реверсивном режиме. В результате происшествия произошла задержка нескольких пассажирских поездов. Максимальное время отставания от графика составило до 9 часов, — говорится в сообщении.

В вагонах поездов во время вынужденной остановки поддерживался комфортный температурный режим. Пассажиров поездов дальнего следования, задержка которых составила более 4 часов, обеспечили питанием.

Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени опоздания поездов.

Фото tvz.ru

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движение поезд Ростовская область СКЖД
Таганрогская правда
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