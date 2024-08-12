Две женщины и мужчина утонули в водоемах Ростовской области

В водоемах Ростовской области за последние несколько дней утонули еще три человека, сообщает региональное управление ГУ МЧС.

В Усть-Донецком районе спасатели извлекли из реки Северский Донец тело 53-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сразу две трагедии произошли в Ростове. На улице 30-летия Октября спасатели достали из реки Мертвый Донец тело женщины. Личность и обстоятельства ее гибели устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.

Второй несчастный случай произошел на одной из баз отдыха. Супруги из Санкт-Петербурга купались в Дону. В какой-то момент 52-летняя женщина не справилась с течением и ушла под воду. Ее тело вытащили на берег очевидцы, а скорая помощь констатировала смерть женщины.

Ранее мы рассказали, что в водоемах Ростовской области с начала лета утонуло более 40 человек.

Фото ГУ МЧС по РО