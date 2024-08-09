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В водоемах Ростовской области с начала лета утонул 41 человек

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Донские спасатели обнародовали печальную статистику.

Новости Ростовской области

В донских водоемах с начала лета утонул 41 человек, сообщает МЧС по региону. Последняя жертва водной стихии — мужчина, утонувший сегодня в реке Темерник в Ростове-на-Дону. Его личность в настоящее время устанавливается.

В очередной раз спасатели призывают дончан соблюдать правила поведения на воде, чтобы не допускать трагедий: купаться только на оборудованных пляжах, не оставлять детей без присмотра у водоемов, не злоупотреблять алкоголем, отдыхая у воды, и, пускаясь вплавь, реально оценивать свои силы.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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