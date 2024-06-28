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Две аварии с участием трамваев произошло в Таганроге

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27 июня в Таганроге случилось сразу две аварии с участием трамваев. В обоих случаях водители автомобилей не уступали им дорогу.

Новости Таганрога

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в 11.42 произошла авария в районе дома № 122 на улице Александровской. По предварительной информации, 54-летний водитель «Daewoo Nexia» при повороте налево не уступил дорогу трамваю, которым управлял 35-летний мужчина.

Еще одно происшествие случилось в 17.03 на Большом проспекте, 7. По предварительным данным, 66-летняя женщина на автомобиле «Toyota Corolla» ехала по второстепенной дороге и не предоставила преимущество в движении трамваю, который двигался по главной.

«Во время ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — уточнили в Госавтоинпекции.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом две машины слетели в кювет, погиб водитель.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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