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Под Таганрогом две машины слетели в кювет, погиб водитель

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26 июня под Таганрогом произошла страшная авария, в результате которой два автомобиля слетели с трассы, один из водителей впоследствии скончался в больнице, сообщает региональная Госавтоинспекция. На месте происшествия работали таганрогские спасатели.

Новости Таганрога

Авария случилась в около часу дня на 93-м км автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе между селами Беглица и Лакедемоновка. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz S450», ехал в направлении Таганрога. Выполняя маневр обгона, он не убедился в безопасности, не успел снизить скорость при перестроении в свою полосу и врезался в попутный «ГАЗ 274711», которым управлял 49-летний водитель. После этого оба транспортных средства слетели в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Mercedes-Benz S450» были доставлены в больницу, где водитель впоследствии скончался. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на Дону в страшной аварии насмерть разбились два водителя.

Фото ДПЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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