Два человека погибли в ДТП с фурой на донской трассе

Авария, унесшая жизни двух мужчин, произошла 15 февраля в Кашарском районе Ростовской области.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 16.20. На 43 км + 500 м автодороги «Миллерово-Вешенская» Каширского района 35-летний водитель Škoda Yeti, по предварительным данным, не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с фурой «МАЗ» с полуприцепом. Большегрузом управлял 56-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель Škoda Yeti и 46-летний пассажир скончались. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

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Фото Госавтоинспекции по РО